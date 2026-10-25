أمانة العلاقات العامة بمستقبل وطن الأقصر تعقد اجتماعًا لمناقشة الملفات التنظيمية والخطط المقبلة

عقدت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد زين، اجتماعًا تنظيميًا بمقر الحزب، في حضور الدكتور محمد عمران، أمين التنظيم بالمحافظة، وذلك بتوجيهات محمد ابراهيم أمين الحزب بالمحافظة لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل الأمانة، واستعراض آليات تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الأمانات الحزبية.

وتناول الاجتماع بحث خطط عمل أمانة العلاقات العامة، ومناقشة سبل تعزيز التواصل مع المواطنين، وتطوير آليات التنسيق الإعلامي والمجتمعي للفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب، بما يحقق التكامل بين الأمانات المختلفة، ويدعم تنفيذ خطة العمل التنظيمية للحزب بمحافظة الأقصر.

وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والعمل الجماعي بين الأمانات، وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من دور الحزب في التواصل مع المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم، في إطار استراتيجية حزب مستقبل وطن لخدمة المجتمع ودعم المبادرات والأنشطة التي تستهدف تحقيق الصالح العام.