بدل الفرح.. عريس وعروسة بالأقصر يختاران العمرة بداية لحياتهما الزوجية

في تقليد مختلف يعكس تغير اختيارات بعض الشباب في الاحتفال بالزواج اتجه عروسان من قرية القرايا بمركز إسنا جنوب الأقصر إلى استبدال حفل الزفاف التقليدي برحلة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

واختار العريس يحيى كحيل عمار أن تكون بداية حياته الزوجية مع عروسه من الأراضي المقدسة في خطوة لاقت ترحيبا وفرحة كبيرة بين أهالي قريته الذين حرصوا على مشاركتهما هذه المناسبة بطريقتهم الخاصة.

وخرج أهالي القرية بأعداد كبيرة لتوديع العروسين في زفة شعبية مميزة امتزجت فيها الزغاريد بمشاعر الفرحة والدعوات لهما برحلة مباركة وحياة زوجية سعيدة.

ولم تقتصر الفرحة على أسرة العريس والعروس فقط بل شارك فيها أبناء القرية من الأهل والجيران والأصدقاء الذين اصطفوا لتوديعهما في مشهد عكس روح المحبة والترابط بين أهالي القرايا

ومع اتجاه بعض الشباب إلى أفكار جديدة للاحتفال بالزواج بعيدا عن تكاليف الأفراح التقليدية أصبحت رحلة العمرة أحد الاختيارات التي يفضلها البعض لتكون بداية مختلفة لحياتهم الزوجية فيما تحولت زفة يحيى وعروسه إلى فرحة شاركت فيها القرية بأكملها.