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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عميد فنون جميلة الأقصر يستقبل طلاب الدراسات الحرة الجدد | صور

عميد فنون جميلة الأقصر يستقبل طلاب الدراسات الحرة الجدد وينقل لهم تحيات رئيس الجامعة
عميد فنون جميلة الأقصر يستقبل طلاب الدراسات الحرة الجدد وينقل لهم تحيات رئيس الجامعة
شمس يونس

استقبل  الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر ورئيس مجلس إدارة الدراسات الحرة بالكلية الطلاب الجدد الملتحقين ببرامج الدراسات الحرة وذلك في لقاء تعريفي استهدف الترحيب بالدارسين الجدد والتعريف بطبيعة الدراسة ومجالاتها الفنية والإبداعية

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر وفي إطار حرص الجامعة على دعم المواهب الشابة وإتاحة فرص متنوعة لاكتساب المهارات الفنية وتنمية القدرات الإبداعية بما يسهم في خدمة المجتمع

وخلال اللقاء نقل عميد الكلية إلى الطلاب ترحيب وتقدير رئيس الجامعة مؤكدا اهتمام إدارة الجامعة بتوفير بيئة تعليمية مشجعة على الإبداع والتميز ومساندة الدارسين في تطوير مواهبهم والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الكلية

كما استعرض عميد كلية الفنون الجميلة طبيعة الدراسة بالكلية وأبرز المجالات الفنية التي تتيحها موضحا دور مركز الدراسات الحرة في فتح المجال أمام الراغبين في تعلم الفنون وصقل مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم وتلبي احتياجات المجتمع

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الطلاب الجدد حرص خلاله عميد الكلية على الاستماع إلى استفساراتهم والإجابة عن تساؤلاتهم بشأن الدراسة وبرامجها المختلفة بما يساعدهم على التعرف إلى طبيعة الدورات والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل الكلية

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر لتعزيز التواصل مع الدارسين وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدراسات الحرة ونشر الثقافة الفنية ودعم أصحاب المواهب بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك المهارات اللازمة للإبداع والمشاركة في الأنشطة الفنية والمجتمعية

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