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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يتابع تطوير الإنارة والنظافة.. وإزالة 4 تعديات على الأراضي

رئيس مدينة الأقصر يتابع تطوير الإنارة والنظافة.. وإزالة 4 مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية
رئيس مدينة الأقصر يتابع تطوير الإنارة والنظافة.. وإزالة 4 مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية
شمس يونس

تابع اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال صيانة ورفع كفاءة كشافات الأعمدة الديكورية بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية، إلى جانب تكثيف حملات النظافة والتجميل وتنفيذ قرارات إزالة المخالفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشملت أعمال الصيانة التي تنفذها إدارة الكهرباء بمجلس مدينة الأقصر إصلاح الأعمدة الديكورية واستبدال الكشافات التالفة بأخرى حديثة، مع مراجعة وتأمين الوصلات الكهربائية لضمان كفاءة الإنارة بالشوارع والميادين، خاصة بالمناطق الحيوية ومسارات الحركة السياحية.

وشدد رئيس مدينة الأقصر على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للجدول الزمني المحدد، مع الاستجابة الفورية للأعطال التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها، مؤكدا استمرار المتابعة اليومية لمنظومة الإنارة العامة لتحسين مستوى الخدمة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وفي قطاع النظافة، نفذ مجلس مدينة الأقصر حملات مكثفة بشوارع الشيراتون والبندر وعبده حمزة وخالد بن الوليد بنطاق حي جنوب، إلى جانب نجوع منشأة العماري والزناقطة بنطاق حي المطار، حيث تضمنت الأعمال رفع القمامة والمخلفات والأتربة الناعمة وتفريغ الحاويات ونقاط تجميع القمامة.

وفي إطار التصدي للتعديات ومخالفات البناء، نفذ المجلس 3 قرارات إزالة بنطاق حي جنوب، بالإضافة إلى إزالة سور مقام بالمخالفة على أرض زراعية بحوض الساحل، بالتنسيق مع إدارة الزراعة والمكتب الفني بمنطقة جنوب، تأكيدا على استمرار التعامل الحاسم مع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون.

وامتدت جهود التطوير إلى أعمال تركيب وترميم بلاط الإنترلوك بعدد من المواقع، شملت رصيف شارع السوفيتيل بجوار كشك الكهرباء بنجع الجالس وبجوار مسجد الإيمان، ورصيف شارع الطريق الدائري بنجع الطويل بجوار سور الآثار، فضلا عن ترميم بلدورات الرصيف المحيط بصناديق القمامة أمام بوابة أرض الهيلتون بنطاق حي شمال، لتحسين حالة الأرصفة وتيسير حركة المواطنين.

وجرت الأعمال بإشراف حاتم جابر سلامة سكرتير المدينة، وبمشاركة أيمن حسين رئيس حي جنوب، ويوسف محمد علي رئيس حي شمال، وأشرف سعد الدين مهدي رئيس حي المطار، وعبد الحق فتحي نائب رئيس حي شمال.

وأكد اللواء الدكتور علي الشرابي استمرار المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة والتجميل بجميع الأحياء والنجوع، بالتوازي مع مواجهة التعديات والمخالفات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصورة الحضارية والسياحية لمدينة الأقصر.

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