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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمحاضرة تثقيفية.. ثقافة الأقصر تحتفي باليوم العالمي للبريد

ثقافة الأقصر تحتفي باليوم العالمي للبريد بمحاضرة تثقيفية
ثقافة الأقصر تحتفي باليوم العالمي للبريد بمحاضرة تثقيفية
شمس يونس

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وأقامت مكتبة ثقافة النمسا محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للبريد"، قدمت خلالها وفاء السيد، نبذة عن هذا اليوم الذي يُحتفل به في التاسع من أكتوبر من كل عام، موضحة نشأة البريد، ودوره في تقديم الخدمات البريدية والمالية وتعزيز التواصل بين الشعوب.

كما تطرقت إلى تطوير الخدمات البريدية في ظل استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، ودعم الاقتصاد والتجارة الإلكترونية.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر، نظم قصر ثقافة الطود لقاء بعنوان "التغيرات المناخية وأثرها على الزراعة"، ناقشت خلاله الدكتورة علا علي، تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، والتحديات التي تفرضها على إنتاج المحاصيل، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتغير معدلات سقوط الأمطار وندرة الموارد المائية.

كما سلطت الضوء على أهمية نشر الوعي البيئي، والتعريف بسبل التكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي قصر ثقافة أرمنت أقيمت محاضرة بعنوان “الشباب والمشاركة المجتمعية"، أشار خلالها الدكتور النوبي عبد الراضي، إلى أن المشاركة المجتمعية تعد من أهم الوسائل التي تساعد الشباب على التعبير عن آرائهم، واستثمار قدراتهم، والمساهمة في حل مشكلات المجتمع وبناء مستقبل أفضل.

وأقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التعامل مع الشخصية الصعبة"، أوضحت خلالها إيفون إيليا، كيفية التعامل مع هذه الشخصية من خلال بعض القواعد الأساسية.

وفي مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلي ورشة فنية تدريب ولاء أحمد، تلاها ورشة حكي لمناقشة قصص ذات قيم تربوية.

ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة رسم على الوجه للأطفال قدمتها الفنانة شيرين محمد خير.

فيما نظمت مكتبة ثقافة النمسا أمسية شعرية ألقى خلالها الشاعر ناصر الدسوقي عدة قصائد منها "أضغاث أحلام"، من ديوانه "رقصات على صفحة النهر".

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