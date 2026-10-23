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الأقصر.. 85 رحلة بالون طائر تقل 2100 سائح في مشهد سياحي يبشر بالخير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. 85 رحلة بالون طائر تقل 2100 سائح في مشهد سياحي يبشر بالخير

سماء الأقصر تبتسم للسياح.. 85 رحلة بالون طائر تقل 2100 سائح في مشهد سياحي يبشر بالخير
سماء الأقصر تبتسم للسياح.. 85 رحلة بالون طائر تقل 2100 سائح في مشهد سياحي يبشر بالخير
شمس يونس

عاشت سماء مدينة الأقصر صباحا سياحيا مميزا مع إقلاع 85 رحلة من رحلات البالون الطائر حاملة على متنها نحو 2100 سائح من مختلف الجنسيات لمشاهدة سحر الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بمشاهد  تجمع بين عظمة المعابد الأثرية وجمال نهر النيل والطبيعة الخلابة التي تنفرد بها عاصمة السياحة العالمية

وأكد خالد سليمان مدير العلاقات العامة بإحدى شركات البالون الطائر أن الإقبال على رحلات البالون في الأقصر يعكس المكانة السياحية الكبيرة التي تتمتع بها المدينة وما تمتلكه من مقومات فريدة تجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم

وقال سليمان إن مشهد إقلاع عشرات البالونات في سماء الأقصر مع شروق الشمس يمنح السائح تجربة استثنائية لا تتكرر في كثير من الأماكن ويجسد صورة حضارية رائعة عن مصر أمام زوارها من مختلف دول العالم

وأضاف أن وصول عدد الرحلات إلى 85 رحلة تقل نحو 2100 سائح يمثل مؤشرا إيجابيا يدعو للتفاؤل ويعكس استمرار جاذبية الأقصر للسائحين وحرصهم على خوض تجربة التحليق فوق المناطق الأثرية ومشاهدة المعالم التاريخية من منظور مختلف

وأوضح أن العاملين بقطاع البالون الطائر يحرصون على تقديم تجربة سياحية متميزة للزائرين مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والإجراءات المنظمة للرحلات بما يضمن خروج الرحلات بصورة آمنة ومشرفة تليق باسم الأقصر ومكانتها العالمية

وأشار إلى أن رحلات البالون الطائر أصبحت واحدة من أبرز التجارب السياحية التي يقبل عليها زوار الأقصر لما تمنحه لهم من فرصة لمشاهدة شروق الشمس فوق المعابد والأراضي الزراعية ونهر النيل في لوحة طبيعية ساحرة تظل عالقة في ذاكرتهم بعد مغادرة المدينة

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