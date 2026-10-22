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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

3 أيام لتعلم مهارات الكمبيوتر.. دورة متخصصة للشباب في الأقصر تبدأ 25 أكتوبر

3 أيام لتعلم مهارات الكمبيوتر.. دورة متخصصة للشباب في الأقصر تبدأ 25 أكتوبر
3 أيام لتعلم مهارات الكمبيوتر.. دورة متخصصة للشباب في الأقصر تبدأ 25 أكتوبر
شمس يونس

تستعد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر لإطلاق دورة تدريبية متخصصة في علوم وصيانة الحاسب الآلي، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2026، بهدف تنمية المهارات التقنية للشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، في إطار التوسع في البرامج التدريبية الداعمة للتشغيل والتمكين المهني.

وتنظم الدورة إدارة تمكين الشباب بالمديرية، تنفيذا لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفي سياق جهود لجنة التوظيف بالمحافظة، برئاسة الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، لتطوير قدرات الشباب من الجنسين وفتح آفاق جديدة أمامهم للحصول على فرص عمل.

ومن المقرر أن تستضيف قاعة مديرية الشباب والرياضة بالأقصر فعاليات الدورة، على مدار ثلاثة أيام، على أن تبدأ الجلسات يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن التدريب على علوم الحاسب الآلي وصيانته يمثل فرصة لاكتساب مهارات تقنية يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى حرص المديرية على تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد الشباب على تطوير قدراتهم العملية ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وأضاف أن المديرية تواصل العمل على تنفيذ برامج تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم مهنيا، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق العمل، ويدعم ثقافة التعلم المستمر واكتساب المهارات التي تواكب احتياجات الوظائف الحديثة.

الأقصر اخبار الأقصر مديرية الشباب والرياضة

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