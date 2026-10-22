أمانة لجنة الصحة والسكان بمستقبل وطن الأقصر تعقد اجتماعا تنظيميا لبحث ملفات الخدمات الصحية

عقدت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور أحمد أبو العطا، أمين الأمانة ووكيل وزارة الصحة بالأقصر، اجتماعًا تنظيميًا بحضور الدكتور محمد عمران، أمين التنظيم بالحزب، وذلك بتوجيهات محمد إبراهيم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، لمناقشة ملفات الصحة والسكان ومتابعة احتياجات المواطنين في القطاع الصحي.

وتناول الاجتماع بحث عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومناقشة آليات تعزيز التنسيق والعمل المشترك لرصد مطالب الأهالي واحتياجاتهم الصحية، بما يسهم في دعم جهود تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والتأكيد على استمرار العمل والتواصل مع الجهات المعنية لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كما أكد الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به أمانة الصحة والسكان في متابعة القضايا الصحية التي تشغل المواطنين، والعمل على نقل مطالبهم ومقترحاتهم إلى الجهات المختصة، بما يعزز التكامل بين الدور المجتمعي للحزب والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، في إطار توجهات الحزب نحو التواصل المستمر مع المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم بمختلف مراكز وقرى محافظة الأقصر.