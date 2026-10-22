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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من مطبخ البيت إلى مشروع مربح.. تدريب 28 امرأة معيلة على صناعة المخبوزات بالأقصر

من مطبخ البيت إلى مشروع مربح.. تدريب 28 امرأة معيلة على صناعة المخبوزات بالأقصر
من مطبخ البيت إلى مشروع مربح.. تدريب 28 امرأة معيلة على صناعة المخبوزات بالأقصر
شمس يونس

في خطوة تستهدف دعم المرأة المعيلة وفتح آفاق جديدة للعمل الحر، نظم جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر تدريبا عمليا في صناعة المخبوزات المنزلية، بمشاركة 28 امرأة معيلة، لتأهيلهن لاكتساب مهارات إنتاجية تساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة وتحقيق مصدر دخل مستدام.

وجاء التدريب تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع الأنشطة الإنتاجية، بالتعاون مع جمعية ود الخيرية للتنمية والتدريب والرعاية الاجتماعية، وذلك داخل المركز الحرفي بالقرنة، التابع لجهاز شباب الخريجين.

ولم يقتصر التدريب على تعلم طرق إعداد المخبوزات، بل امتد إلى التعريف بكيفية تحويل المهارة إلى نشاط اقتصادي قابل للتنفيذ، من خلال أساسيات الإنتاج، وحساب تكاليف الخامات، وتحديد هامش الربح، إلى جانب التعرف على أساليب تسويق المنتجات والوصول إلى العملاء، بما يساعد المشاركات على التخطيط لبدء مشروعاتهن الخاصة.

وتولت التدريب زينب محمد حسين، وسط تفاعل من المشاركات اللاتي أعربن عن استفادتهن من الجوانب العملية للبرنامج، وأكدن أهمية هذه التدريبات في اكتساب خبرات جديدة تفتح أمامهن فرصا للعمل والإنتاج وتحسين مستوى المعيشة.

من جانبها، أكدت شيرين طلعت، مدير جهاز شباب الخريجين بالأقصر، حرص الجهاز على تنظيم برامج تدريبية عملية تستهدف التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على المهارات الحرفية والإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وأضافت أن المركز الحرفي بالقرنة يمثل مساحة مهمة لتقديم التدريبات التي تربط بين اكتساب المهارات والتطبيق العملي، بما يساعد المتدربين على الانتقال إلى تنفيذ مشروعات حقيقية قابلة للنمو والاستمرار، ويعزز فرص الاعتماد على الذات وتحقيق دخل من خلال العمل والإنتاج.

الأقصر اخبار الأقصر شباب الخريجين

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