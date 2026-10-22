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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لحماية 3486 عاملا.. «عمل الأقصر» تفتش على 102 منشأة وتكثف حملاتها

لحماية 3486 عاملا.. «عمل الأقصر» تفتش على 102 منشأة وتكثف حملاتها لضبط اشتراطات السلامة المهنية
لحماية 3486 عاملا.. «عمل الأقصر» تفتش على 102 منشأة وتكثف حملاتها لضبط اشتراطات السلامة المهنية
شمس يونس

كثفت مديرية العمل بمحافظة الأقصر حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت بمختلف القطاعات، لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن حماية العاملين والحد من مخاطر وإصابات العمل.

وأعلنت المديرية، برئاسة محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، تنفيذ جولات ميدانية شملت 102 منشأة اقتصادية وصحية وسياحية وتعليمية، إلى جانب منشآت تجارية وخدمية، بهدف متابعة بيئة العمل والتأكد من توافر إجراءات الوقاية اللازمة، بما يشمل 3486 عاملا وموظفا.

وتأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات حسن رداد إبراهيم، وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على المنشآت، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على الأرواح والممتلكات.

وتوزعت الزيارات التفتيشية على مراكز ومدن المحافظة، بواقع 25 منشأة بمدينة الأقصر، و24 منشأة بكل من إسنا وأرمنت، و8 منشآت بالبياضية، ومثلها بالقرنة، و7 منشآت بالزينية، و6 بالطود.

وشملت جهود المديرية تنفيذ 73 عملية إعادة تفتيش للتأكد من تلافي الملاحظات واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، إلى جانب 20 زيارة تفتيشية أولية ودورية، وحضور 4 لجان للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الكبرى، فضلا عن فحص الشكاوى وتنفيذ ندوات توعوية وحملات ميدانية استهدفت منشآت سياحية وصحية وخدمية.

وفي سياق متصل، امتدت الحملات إلى المقاهي والمخابز والمنشآت السياحية بمناطق الأقصر وإسنا وأرمنت والطود، مع التركيز على المنشآت الأكثر عرضة للمخاطر، ومراجعة مدى تطبيق إجراءات الوقاية من الحرائق والمخاطر الكهربائية.

كما تضمنت الجولات توعية أصحاب الأعمال والعاملين بأهمية إجراء الفحوص الطبية الابتدائية والدورية، وضرورة إعداد خطط للطوارئ والتدريب على تنفيذها، والتعريف بالطرق السليمة للتعامل مع الحرائق والحوادث المهنية، بما يسهم في تقليل الخسائر وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، استمرار الحملات التفتيشية والتوعوية بجميع مراكز المحافظة، لتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحد من إصابات العمل، وتحسين بيئة العمل بما يدعم استقرار المنشآت ورفع معدلات الإنتاجية.

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