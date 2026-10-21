قيادات الرعاية الصحية بالأقصر تشارك في «منتدى مصر 2026» لمناقشة مستقبل المنظومة الصحية

شاركت قيادات فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير الفرع، في فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026»، المقام تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك ضمن جلسات الحوار حول مستقبل القطاع الصحي في مصر.

وجاءت المشاركة خلال جلسة «صحة المواطن»، التي ناقشت مسار الإصلاح الصحي في مصر، والتطورات التي شهدتها منظومة تقديم الخدمات الطبية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والجامعية والأهلية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان وصولها إلى مختلف فئات المجتمع.

وتناولت الجلسة تجربة مصر في تطوير النظام الصحي، وصولا إلى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل عام 2018، وما تمثله من تحول في آليات تمويل الخدمات الصحية وتوسيع مظلة التغطية الطبية، مع تعزيز الحماية المالية للمواطنين وتطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمة.

كما ناقش المشاركون دور المنظومة في تخفيف الأعباء العلاجية عن المواطنين، وتكفل الدولة بنفقات علاج غير القادرين، بما يدعم مبادئ العدالة الصحية ويعزز فرص حصول الجميع على الرعاية الطبية اللازمة.

واستعرضت المناقشات نتائج جهود التطوير الصحي، في ضوء تقديم الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو 120 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظات تطبيق المنظومة، وتجاوز معدلات رضا المنتفعين 90%، فضلا عن إسهامات المبادرات الرئاسية في الكشف المبكر عن الأمراض وتعزيز خدمات الوقاية والتشخيص والتدخل العلاجي.

وتحظى هذه الملفات بأهمية خاصة في محافظة الأقصر، باعتبارها إحدى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تتواصل جهود تطوير المنشآت الطبية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية، وتطبيق معايير الجودة والاعتماد، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بتجربة المنتفعين.

وتأتي مشاركة قيادات فرع الهيئة بالأقصر في المنتدى تأكيدا لأهمية تبادل الخبرات ومتابعة مستجدات السياسات الصحية، والاستفادة من المناقشات المتعلقة بتطوير الخدمات الطبية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم جهود تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، ويعزز بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.