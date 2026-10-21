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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يفتتح المعرض السنوي الثالث للتعليم الفني بمشاركة 14 مدرسة

محافظ الأقصر يفتتح المعرض السنوي الثالث للتعليم الفني بمدرسة الأقصر الثانوية بنات بمشاركة 14 مدرسة
محافظ الأقصر يفتتح المعرض السنوي الثالث للتعليم الفني بمدرسة الأقصر الثانوية بنات بمشاركة 14 مدرسة
شمس يونس

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، المعرض السنوي الثالث للتعليم الفني بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، بحضور اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وأسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وعبد الرحمن احمد مدير التعليم الفنى، ومديرى التعليم الفنى بالإدارات التعليمية المختلفة ،وذلك في إطار دعم التعليم الفني وتشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم العملية والإبداعية، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والأعمال التي نفذها طلاب أقسام التعليم الفني، تشمل أعمال وحرف يدوية كالزخرفة والمكرميات والملابس الجاهزة والنجارة والمنتجات الزراعية والغذائية، إلى جانب منتجات التعليم الفندقي، ومنها الحلويات الشرقية والغربية ، وأعمال التطريز، بما يعكس تنوع التخصصات الفنية والمهنية، ويبرز مهارات الطلاب وقدراتهم على الابتكار والإنتاج.

ويستمر المعرض على مدار يومي الأربعاء والخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على منتجات وأعمال طلاب مدارس التعليم الفني بالمحافظة وشراء تلك المنتجات التى تتميز بأسعار مخفضة .

ويشارك في المعرض 14 مدرسة من مدارس التعليم الفني بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الأقصر، بما يتيح الفرصة لعرض النماذج المتميزة من إنتاج الطلاب، والتعريف بإمكاناتهم ومهاراتهم التطبيقية في مختلف المجالات.

وعقب جولته بالمعرض ، محافظ الأقصر، أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية دعم الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والإنتاج، وتحويل المهارات التي يكتسبونها داخل المدارس إلى منتجات عملية ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في تعزيز ثقافة العمل والإنتاج لدى الشباب.

وأضاف محافظ الأقصر أن المحافظة تولي اهتمامًا بدعم جهود تطوير التعليم الفني وإبراز النماذج المتميزة من أعمال الطلاب، مؤكدًا أهمية استمرار تنظيم مثل هذه المعارض لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لعرض منتجاتهم، واكتساب الخبرات، وتنمية قدراتهم المهنية والإبداعية.

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