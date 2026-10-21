فرقة الأقصر للموسيقى العربية تشارك في فعاليات معرض الأقصر الخامس للكتاب

قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية عرضا فنيا ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بمعرض الأقصر الخامس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب وصندوق مكتبات مصر العامة.

وتغنت الفرقة بباقة من الأغاني الطربية والوطنية والدينية بقيادة المايسترو أشرف شبيب، منها "بسم الله"، و"القلب يعشق كل جميل"، و"عليك صلاة الله وسلامه"، وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في المعرض بمجموعة متنوعة من أحدث إصداراتها بأسعار مخفضة، إلى جانب برنامج فني متنوع، تنفذه الفرق الفنية التابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر.

ويقام معرض الأقصر للكتاب في دورته الخامسة

بمكتبة مصر العامة، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر.

ويستقبل المعرض زواره يوميا بالمجان من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، حتى 26 أكتوبر الجاري، مقدما مجموعة متنوعة من إصدارات الكتب التي تلبي اهتمامات مختلف الأعمار والفئات.