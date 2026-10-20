الأقصر تستضيف إعلان المشروعات الخضراء الذكية الفائزة في 4 محافظات

شارك المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، في فعاليات المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة 2026 لمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، الذي عقد بمدينة الأقصر، بمشاركة كل من المهندس مصطفي سليم الببلاوي محافظ قنا، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والدكتور محمد حلمى محمد سكرتير مساعد محافظة سوهاج، وعدد من المسؤولين ومنسقي المبادرة وأصحاب المشروعات المرشحة.

وتضمن المؤتمر كلمات لمحافظي المحافظات المشاركة، استعرضوا خلالها جهود دعم المشروعات الخضراء الذكية، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في مواجهة التحديات البيئية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما شهدت الفعاليات عرض تفصيلي للمشروعات المشاركة من محافظات الأقصر وسوهاج وقنا وأسوان، والتعريف بأبرز أهدافها ومقوماتها، ومدى إسهامها في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما تم في ختام فعاليات المؤتمر تكريم أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة على مستوى المحافظات الأربع.

وفي كلمته خلال فعاليات المؤتمر رحب محافظ الأقصر، بضيوف المؤتمر على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار في تنفيذ مشروعات تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض تجاربهم ومشروعاتهم القابلة للتطبيق والتوسع، مشيرا إلى أن المبادرة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لدعم المشروعات المبتكرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.