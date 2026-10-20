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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتعاون مع مبادرة «حكاية» ومعهد ITI.. افتتاح البرنامج التدريبي في الذكاء الاصطناعي بمكتبة مصر بالأقصر

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر
شمس يونس

 افتتح الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبي المكثف في مجال الذكاء الاصطناعي، بمكتبة مصر العامة بالأقصر، بحضور كريستين صفوت مسئول مبادرة «حكاية» وعضو لجنة التوظيف بالمحافظة، والمهندس محمود عبد الخالق، مدير التدريب بمعهد تكنولوجيا المعلومات بقنا، والدكتور محمد عبد الوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والمهندس مصطفى أحمد، المدرب بالمعهد وفاطمة الخضري مسئول لجنة التوظيف بالمحافظة .

يأتي البرنامج في إطار جهود محافظة الأقصر لتنمية المهارات الرقمية للشباب والفتيات وذوي الهمم لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز فرص التوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال.

وفي مستهل الفعاليات، نقل الدكتور هشام أبو زيد تحيات محافظ الأقصر إلى المشاركين، مؤكدًا دعم المحافظة للبرامج التدريبية التي تسهم في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، لافتًا إلى أن اكتساب المهارات الرقمية الحديثة أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل. وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصًا واعدة في مجالات التوظيف وريادة الأعمال والعمل الحر، وتسهم في تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية .

وأكد أهمية ربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والتوسع في تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة والمبادرات المجتمعية، بما يدعم التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات وذوي الهمم، ويعزز تكافؤ الفرص ويوسع قاعدة المستفيدين.

كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحقق من المعلومات، وحماية خصوصية البيانات، ومراعاة الجوانب الأخلاقية عند استخدام التقنيات الحديثة.

وتضمن اليوم الأول تدريبًا قدمه المهندس مصطفى أحمد بعنوان «مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي: آلية العمل وهندسة الأوامر»، تناول خلاله مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته المختلفة، ومراحل تطور الذكاء الاصطناعي وأنواعه، وآلية عمل نماذج اللغة الكبيرة، ودور الرموز النصية ونافذة السياق في معالجة المدخلات وتوليد الإجابات، إلى جانب أسباب اختلاف النتائج التي تنتجها هذه النماذج.

ومن المقرر أن تتناول فعاليات اليوم الثاني الاستخدام الواعي والمسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

فيما يركز اليوم الثالث على التطبيقات العملية لأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث والتعلم  وأوجه الاستفادة المثلي منها .

ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون بين مبادرة «حكاية» التطوعية لتنمية وتطوير الشباب، في إطار دورها بلجنة التوظيف بمحافظة الأقصر  ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال لجنة التوظيف بالمحافظة، وبمشاركة تنظيمية من شباب «YLY» التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر .

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