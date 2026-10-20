زراعة الأقصر تتابع ملفات الحصر الحيازي وتستعد للموسم الشتوي

كثفت مديرية الزراعة بالأقصر جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام العمل بالجمعيات الزراعية، ومراجعة الملفات المرتبطة بحصر الحيازات وتوفير الأسمدة المدعمة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأراضي الزراعية والتصدي لأي مخالفات، استعدادا للموسم الشتوي 2026/2027.

وفي هذا السياق، أجرى المهندس أحمد بغدادي السمان، جولة متابعة مفاجئة بالجمعية الزراعية بناحية المريس التابعة لمركز ومدينة الطود، بحضور المهندس أحمد حسين، مدير إدارتي الزراعة والتعاون بالطود، وشنودة، رئيس الوحدة الزراعية بالمريس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك لمراجعة سير العمل والوقوف على معدلات الإنجاز في الملفات الزراعية المهمة.

وشملت الجولة متابعة المراحل النهائية لدورة الحصر الحيازي 2026/2029، حيث انتهت الجمعية من تدوين الحيازات الحضورية والغيابية بسجل «4 زراعة»، مع مراجعة طعن واحد مقدم بالجمعية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات وتسجيل البيانات بسجل «2 خدمات»، ثم مطابقة الحيازات إلكترونيا على منظومة كارت الفلاح.

كما تضمنت الجولة مراجعة موقف الأسمدة المتاحة بمخازن الجمعية استعدادا للموسم الشتوي، حيث تبين وجود 1000 جوال يوريا و1100 جوال نترات، مع التشديد على ضرورة إجراء حصر فعلي ودقيق لجميع المحاصيل الشتوية المنزرعة داخل وخارج الزمام، خاصة القمح وقصب السكر ومحاصيل الخضر، لضمان صرف الأسمدة المدعمة وفقا للمقررات السمادية المعتمدة عبر منظومة كارت الفلاح.

وفي ملف حماية الأراضي الزراعية، جرى التأكيد على تكثيف المرور الدوري لاكتشاف أي تعديات أو مخالفات في مراحلها الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع فحص المتغيرات المكانية على الطبيعة، والتأكد من موقفها القانوني وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات التي لم يسبق اتخاذ إجراءات بشأنها.

وشددت المتابعة على ضرورة حسن استقبال المزارعين وسرعة إنجاز مصالحهم دون تعطيل، مع توجيههم إلى الاستفادة من خدمات إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية للحصول على التوصيات الفنية اللازمة لتحسين إنتاجية المحاصيل، خاصة القمح والفول البلدي والخضر، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

وتأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة قيادات وزارة الزراعة، ممثلة في الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وبرعاية الدكتور جابر محمد كلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، لضمان انضباط العمل بالجمعيات الزراعية وحماية الرقعة الزراعية وتيسير الخدمات المقدمة للمزارعين.