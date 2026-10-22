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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الأقصر تكثف جهود الرقابة على الجمعيات الزراعية وتنفذ برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لميسري المدارس الحقلية

زراعة الأقصر تكثف جهود الرقابة على الجمعيات الزراعية وتنفذ برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لميسري المدارس الحقلية
زراعة الأقصر تكثف جهود الرقابة على الجمعيات الزراعية وتنفذ برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لميسري المدارس الحقلية
شمس يونس

 أعلن الدكتور جابر محمد كلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن مديرية الزراعة بالأقصر تواصل جهودها الرقابية والإرشادية للارتقاء بمستوى الأداء داخل الجمعيات الزراعية، وتعزيز الدعم الفني للمزارعين وحماية المحاصيل الاستراتيجية.

وتضمنت الأعمال قيام لجنة من وزارة الزراعة، بتنفيذ أعمال المراجعة والتفتيش بجمعية الكرنك الأصلية التابعة للإدارة الزراعية ببندر الأقصر، للوقوف على انتظام سير العمل داخل الجمعية، ومراجعة السجلات والملفات الإدارية والخدمية، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وضمان تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للمنظومة الزراعية بدقة وفاعلية، وذلك بحضور المهندس شعبان سعدي موسى من الإدارة العامة للخدمات الزراعية، والمهندس زكريا جمال أحمد من شؤون مديريات الوزارة، والمهندس مساعد حمزة العادلي، مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية، وبحضور رئيس الوحدة.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية الزراعة بالأقصر برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لميسري المدارس الحقلية، بهدف استعراض ومناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتنسيق لتنفيذ مدارس حقلية متخصصة لمحصول الطماطم، بما يعزز من كفاءة الكوادر الإرشادية ويرفع مستوى الوعي والممارسات الزراعية لدى المزارعين.

وجاء البرنامج ثمرة تعاون مشترك بين خبراء مركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والإدارة المركزية للمكافحة، وذلك في إطار الحملة القومية لمكافحة حشرة توتا أبسليوتا التي تصيب محصول الطماطم، بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتعريفهم بأفضل الممارسات والطرق المناسبة لمكافحة الآفة والحد من أضرارها، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاجية الزراعية وتقليل الخسائر.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالأقصر لتعزيز الرقابة على منظومة العمل الزراعي، وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، وتكثيف الأنشطة الإرشادية والتدريبية، بما يدعم التنمية الزراعية المستدامة ويحافظ على المحاصيل ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

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