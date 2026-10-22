مجلس جامعة الأقصر يناقش تطوير العملية التعليمية وتعزيز التعاون الدولي

عقد مجلس جامعة الأقصر اجتماعه، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، ودعم البحث العلمي والخدمات المجتمعية، وذلك في إطار جهود الجامعة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية.

وتضمنت الموضوعات المعروضة على المجلس بحث إنشاء مركز اختبارات معتمد لمعهد جوته بجامعة الأقصر، ليكون مقرًا رسميًا لإجراء الاختبارات الخاصة بالمعهد، إلى جانب مناقشة إجراء تعديلات على اللائحة الخاصة بكلية وفقًا للضوابط المنظمة، فضلًا عن بحث مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الجامعة وجامعة «أداماس» بدولة الهند، وإعادة صياغة محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة، وإعادة تشكيل فريق إعداد الخطة الاستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030.

وفي إطار دعم المسيرة البحثية والأكاديمية، ناقش المجلس منح درجتي الدكتوراه والماجستير لعدد من الباحثين بكليتي السياحة والفنادق والفنون الجميلة وكلية الآثار، في تخصصات إدارة الفنادق، والتصوير الزيتي، والجرافيك، والآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، فضلًا عن منح عدد من الدبلومات في الإرشاد السياحي والتربية واللغة العربية واللغتين الفرنسية، وذلك وفقًا للدرجات والتقديرات الواردة بالموضوعات المعروضة.

كما ناقش المجلس تمويل ودعم القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز جهود الجامعة في تقديم الخدمات الصحية والوصول بها إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وتأتي هذه الموضوعات في إطار توجه جامعة الأقصر نحو تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، وتوسيع شراكاتها الأكاديمية، وتعزيز دورها المجتمعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة أبناء محافظة الأقصر والمجتمع المحيط.