جامعة الأقصر تفتح باب التعيين لـ 7 أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية.. اعرف التخصصات وموعد التقديم

أعلنت جامعة الأقصر فتح باب التقدم لشغل 7 وظائف جديدة لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، بنظام التعيين، في عدد من التخصصات الأكاديمية، وذلك وفقًا للإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية، على أن يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من 21 أكتوبر الجاري.

وتتضمن الوظائف المعلن عنها درجتين أكاديميتين، بواقع وظيفتين بدرجة أستاذ مساعد، و5 وظائف بدرجة مدرس، لتلبية احتياجات الأقسام العلمية بالكلية في مجموعة من التخصصات التربوية والنفسية.

تشمل وظائف درجة أستاذ مساعد وظيفتين، إحداهما بقسم المناهج وطرق التدريس في تخصص مناهج وتدريس اللغة الإنجليزية، والأخرى بقسم الصحة النفسية في تخصص الصحة النفسية.

أما وظائف درجة مدرس، فتضم 5 فرص موزعة على الأقسام التالية:

- وظيفة مدرس بقسم أصول التربية، تخصص أصول التربية.

- وظيفة مدرس بقسم الإدارة التعليمية والتربية المقارنة.

- وظيفة مدرس بقسم علم النفس التربوي، تخصص علم النفس التربوي.

- وظيفة مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس، تخصص مناهج وتدريس اللغة العربية.

- وظيفة مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس، تخصص الحاسب الآلي.

وحددت الجامعة الفترة من 21 أكتوبر 2026 حتى 4 نوفمبر 2026 لتلقي طلبات التقدم، بمقر كلية التربية في مدينة طيبة الجديدة.

ودعت الجامعة الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على شروط شغل الوظائف والمستندات المطلوبة وتفاصيل كل إعلان عبر بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الرابطين التاليين:

إعلان الوظائف الأول:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=9FjmmUKz9aqus5Sfoq0Aww==

إعلان الوظائف الثاني:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=0+zi1H/pO+Xsafe4anhvUw==