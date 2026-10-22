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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. ضبط منتجات مجهولة المصدر بإسنا وتحرير 22 محضرا تموينيا

ضبط منتجات مجهولة المصدر بإسنا وتحرير 22 محضرًا تموينيًا خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز
ضبط منتجات مجهولة المصدر بإسنا وتحرير 22 محضرًا تموينيًا خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز
شمس يونس

شنت إدارة تموين إسنا بمحافظة الأقصر حملة رقابية موسعة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات مجهولة المصدر، وتحرير 15 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع المتداولة والتزام التجار بالقوانين والقرارات المنظمة للتجارة.

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتعليمات قيادات الرقابة التموينية بالوزارة، وبمتابعة عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وقاد الحملة أحمد طه إبراهيم، مدير إدارة تموين إسنا، بمشاركة المنتصر بالله ممدوح، مدير الرقابة، والمفتشين محمد الهواري شاكر ومحمد محمد طه، حيث استهدفت المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بنطاق مركز ومدينة إسنا.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 9 لفات من بودرة التلك، تحتوي كل لفة على 12 علبة، بإجمالي 108 علب، إلى جانب ضبط 10 كراتين من ملمع الألومنيوم والنحاس، تضم كل كرتونة 12 زجاجة، بإجمالي 120 زجاجة، وذلك لعدم وجود فواتير قانونية أو مستندات تثبت مصدر تلك المنتجات.

كما حررت الحملة محضرين لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، و4 محاضر غلق لمستودعات الدقيق البلدي خلال مواعيد العمل الرسمية دون عذر، فضلا عن 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت إدارة تموين إسنا استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، لرصد المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وضمان تداول السلع من مصادر معلومة ومطابقة للاشتراطات القانونية.

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