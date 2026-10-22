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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1760 خدمة طبية مجانية لأهالي المدامود العجوز بالأقصر.. وكيل الصحة يتابع القافلة ميدانيا

1760 خدمة طبية مجانية لأهالي المدامود العجوز بالأقصر.. وكيل الصحة يتابع القافلة ميدانيا
1760 خدمة طبية مجانية لأهالي المدامود العجوز بالأقصر.. وكيل الصحة يتابع القافلة ميدانيا
شمس يونس

نجحت القافلة الطبية العلاجية بوحدة المدامود العجوز التابعة لإدارة الزينية الصحية بمحافظة الأقصر في تقديم 1760 خدمة طبية مجانية للمواطنين على مدار يومين، ضمن جهود التوسع في تقديم خدمات الكشف والعلاج بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وتخفيف الأعباء عن الأهالي.

وتفقد الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أعمال القافلة ميدانيا، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وبمتابعة الدكتورة نهاد نصر الدين، منسق عام القوافل الطبية العلاجية بالمديرية.

وشملت الجولة المرور على العيادات المختلفة، ومتابعة خدمات الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، كما حرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى المواطنين للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمة، موجها بضرورة حسن استقبال المترددين، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

وكشفت حصيلة القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 729 مواطنا، توزعوا على تخصصات الباطنة بواقع 184 حالة، والأطفال 156 حالة، والعظام 160 حالة، والجلدية 166 حالة، والنساء 38 حالة، والأسنان 25 حالة.

وامتدت الخدمات المقدمة إلى صرف العلاج الدوائي من خلال 728 خدمة، وتقديم 61 خدمة لتنظيم الأسرة، وإجراء 101 تحليل معملي شملت 76 تحليل دم و25 تحليل طفيليات، إلى جانب إجراء 5 فحوصات بالأشعة، وفحص 136 مواطنا للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وبذلك بلغ إجمالي الخدمات المقدمة خلال يومي عمل القافلة 1760 خدمة طبية، تنوعت بين الكشف والعلاج والفحوصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة، بما أتاح للأهالي الاستفادة من عدد من التخصصات والخدمات دون الحاجة إلى تحمل أعباء الانتقال إلى أماكن بعيدة.

وتواصل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر تنفيذ خطتها للتوسع في القوافل العلاجية المجانية، والوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، بما يدعم فرص حصول المواطنين على الرعاية الصحية، ويسهم في تخفيف الضغط عن المنشآت الطبية وتيسير تقديم الخدمات العلاجية لأبناء المحافظة.

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