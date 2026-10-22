الأحد المقبل.. بدء أعمال الحملة القومية للطب البيطري للتحصين بالأقصر

أعلن الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، ع انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار ومرض طاعون المجترات الصغيره الذي يصيب الأغنام والماعز وذلك بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من يوم الاحد الموافق ٢٥ اكتوبر 2026 .

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر ، أنه وفقاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة تم تحديد موعد الحملة القومية والتى تستمر لمدة شهر قابل للزيادة وذلك للوصول للمستهدف من تعداد الثروة الحيوانية ، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية ، مضيفاً أن الحملة تستهدف تحصين إجمالي ٤٣٠٥٢ رأس من الأبقار على مستوى مراكز وقرى المحافظة ضد مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار ويؤدي الي خسائر فادحه في الثروة الحيوانيه حيث أنه ينتقل عن طريق الحشرات الماصة للدماء ويؤدى الي ارتفاع في درجات الحرارة مع وجود تورمات عقديه منتشره في الجلد على مستوي الجسم مما يؤدي إلي تلف وعدم صلاحيه اللحوم للاستهلاك الادمي أو النفوق مع صعوبة العلاج .

كما سيتم التحصين ضد طاعون المجترات الصغيره والعدد المستهدف من الأغنام والماعز هو ٤٩٦٨٨ رأس على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن منزل إلى آخر لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت.