أوقاف الأقصر تختبر المتقدمين للمسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم

أجرت مديرية أوقاف الأقصر اختبارات المسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم، تحت إشراف فضيلة الشيخ علي صديق أمير، مدير المديرية، لاختيار المتقدمين وفقا لمستوياتهم العلمية، وتشجيع المهتمين بالدراسات القرآنية على التوسع في فهم علوم كتاب الله.

وتأتي الاختبارات في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بدعم الأنشطة العلمية والقرآنية، وإتاحة الفرصة للراغبين في التعمق في علوم القرآن الكريم، من خلال تقييم معارفهم وقدراتهم العلمية وفق الضوابط المحددة للمسابقة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز المعرفة بعلوم القرآن الكريم، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك الوعي العلمي والدعوي القائم على الفهم المستنير لنصوص القرآن الكريم.

وتواصل مديرية أوقاف الأقصر جهودها في تنظيم الفعاليات والمسابقات القرآنية والعلمية، بما يدعم نشر الفكر الوسطي المستنير، ويعزز الاهتمام بالدراسات الإسلامية المتخصصة.