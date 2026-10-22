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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية.. «شفاء الأورمان» بالأقصر تحذر من تطعيم بعض أطفال السرطان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أصدرت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر إرشادات طبية لأسر الأطفال المرضى، بالتزامن مع قرب انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والمقرر بدء فعالياتها في 25 أكتوبر 2026 لمدة 21 يوما، بهدف توضيح الضوابط الطبية الخاصة بتطعيم الأطفال المصابين بالسرطان، حفاظا على سلامتهم خلال رحلة العلاج.

وأكد الدكتور محمود الزمبيلي، مدير مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، ضرورة عدم إعطاء تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية للأطفال الذين يخضعون حاليا للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي، وكذلك الأطفال الذين أجروا عمليات زراعة النخاع، إلا وفقا لتقييم طبي متخصص يحدد مدى ملاءمة التطعيم لحالتهم الصحية.

وأوضح أن الأطفال الذين انتهوا من خطتهم العلاجية بالكيماوي أو الإشعاعي يمكن بحث إمكانية تطعيمهم بعد مرور عام كامل على الأقل من انتهاء العلاج وتحقيق الشفاء التام، مع ضرورة الرجوع إلى الطبيب المعالج للتأكد من مناسبة التطعيم لكل حالة.

وشدد مدير المستشفى على أن الأطفال الذين خضعوا لعمليات زراعة النخاع يحتاجون إلى تقييم خاص قبل تلقي أي تطعيم، داعيا أسرهم إلى التواصل مع الطبيب المعالج وعيادة زراعة النخاع بالمستشفى، لتحديد التوقيت المناسب وفقا للحالة المناعية لكل طفل.

من جانبه، أوضح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذه الإرشادات تأتي في إطار الحرص على سلامة الأطفال المصابين بالسرطان، ومراعاة طبيعة حالتهم المناعية خلال مراحل العلاج والتعافي، بما يساعد على تجنب المخاطر المحتملة واتخاذ القرارات الطبية المناسبة لكل حالة.

وأضاف أن المستشفى حرصت على توضيح الضوابط المتعلقة بالتطعيم لأولياء الأمور بصورة مبسطة، للحد من الالتباس خلال فترة الحملة القومية، مؤكدا استعداد الفرق الطبية بالعيادات المختلفة للرد على استفسارات الأسر وتقديم التوجيهات اللازمة بشأن مواعيد التطعيم ومدى ملاءمته للأطفال.

ودعت المستشفى أولياء أمور الأطفال المتابعين لديها إلى عدم اتخاذ قرار التطعيم بصورة فردية، وضرورة الرجوع إلى الفريق الطبي المختص قبل إعطاء أي لقاح، خاصة للأطفال الذين يتلقون علاجا للسرطان أو سبق لهم الخضوع لزراعة النخاع، لضمان اتخاذ القرار الذي يتناسب مع حالتهم الصحية.

الأقصر اخبار الأقصر شفاء الاورمان

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