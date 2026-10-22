بشرى لأهالي إسنا.. محافظ الأقصر يصدر قرارا بضم نجع أبو حميد إلى المدينة

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، القرار رقم 491 لسنة 2026، بشأن تعديل الحدود الإدارية لمدينة إسنا، متضمنا فصل نجع أبو حميد من الوحدة المحلية لقرية النجوع وضمها إلى مدينة إسنا، في خطوة تستهدف تحديث التقسيم الإداري ومواكبة متطلبات التخطيط العمراني.

وفي بشرى سارة لأهالي إسنا، أعلن اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، أن القرار يترتب عليه دخول مستشفى طيبة التخصصي ضمن النطاق الإداري لمدينة إسنا، وذلك لوقوعها داخل الحدود الإدارية الجديدة عقب ضم نجع أبو حميد، بما يعزز من ارتباط المستشفى بالنطاق الإداري للمدينة.

ويأتي تعديل الحدود الإدارية في إطار جهود تطوير منظومة التخطيط العمراني وتنظيم التبعية الإدارية للمناطق المختلفة، بما يدعم كفاءة الإدارة المحلية بمدينة إسنا.