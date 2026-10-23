مدير أوقاف الأقصر يتفقد مساجد الكرنك ويتابع انتظام العمل الدعوي

أجرى فضيلة الدكتور علي صديق أمير، مدير مديرية أوقاف الأقصر، جولة ميدانية بعدد من مساجد إدارة أوقاف بندر الأقصر، لمتابعة انتظام العمل الدعوي والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل المساجد.

وشملت الجولة تفقد مساجد النور بنجع الطينة والمعز ونجع البقري وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد بمنطقة الكرنك، حيث تابع مدير أوقاف الأقصر انتظام إقامة الشعائر والوقوف على مستوى الأداء الدعوي ومدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المعمول بها.

كما تضمنت الجولة تفقد معرض الكتاب التابع للمجلس الانتقالي للشئون الإسلامية بمسجد السيد يوسف، واختتم مدير المديرية جولته بالاستماع إلى خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد أحمد عبيد، إمام المسجد.

وتأتي الجولة ضمن جهود مديرية أوقاف الأقصر لتكثيف المتابعة الميدانية للمساجد، والتأكد من انتظام العمل بها، وتعزيز دورها في نشر الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية، بما يتماشى مع رسالة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع.