دوري ثقافي بمركز شباب الديمقراط في الأقصر لتنمية معلومات الشباب وتعزيز روح المنافسة

نظمت إدارة شباب أرمنت بمحافظة الأقصر، مسابقة للدوري الثقافي في المعلومات العامة، بمركز شباب الديمقراط، ضمن خطة الأنشطة المنفذة بالمركز، بهدف تنمية معارف الشباب وتوسيع مداركهم في مختلف المجالات.

وأقيمت الفعالية تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

واستهدفت المسابقة تشجيع الشباب على البحث والاطلاع واكتساب المعلومات، إلى جانب تنمية الوعي الثقافي لديهم، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية والمثابرة في تحصيل المعرفة، واستثمار أوقات الفراغ في أنشطة هادفة تسهم في بناء الشخصية وتنمية القدرات الفكرية.

وجاء تنظيم المسابقة تحت إشراف الدكتورة جيهان عبده وكيل المديرية للشباب، وعلاء عبد الحفيظ مدير إدارة شباب أرمنت، وبمشاركة فريق عمل مركز شباب الديمقراط.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود مديرية الشباب والرياضة بالأقصر لتفعيل دور مراكز الشباب في تقديم برامج ثقافية وتوعوية تسهم في تنمية قدرات النشء والشباب، وتشجعهم على المشاركة الإيجابية واكتساب المهارات والمعارف التي تفيدهم في حياتهم اليومية.