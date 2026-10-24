تابلوهات فنية وتراث نوبي في خامس أيام معرض الأقصر للكتاب

تتواصل فعاليات الدورة الخامسة من معرض الأقصر للكتاب بمكتبة مصر العامة في أجواء ثقافية وفنية تجمع بين القراءة والفنون والتراث الشعبي، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر، ويستمر المعرض حتى 28 أكتوبر الجاري.

وشهدت الفعاليات مشاركة فرقة قصر ثقافة الأقصر الاستعراضية للأطفال بقيادة علي جبريل، والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية، تضمنت تابلوها استعراضيا مستوحى من التراث النوبي، في عرض عكس ثراء الموروث الثقافي المصري وحرص الأجيال الجديدة على التعرف على الفنون التراثية والحفاظ عليها.

وجاءت المشاركة في إطار التعاون بين قصر ثقافة الأقصر ومكتبة مصر العامة، تحت إشراف محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومحمد رجب مدير فرع ثقافة الأقصر.

وتقام الدورة الخامسة من معرض الأقصر للكتاب تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وتأتي إقامة المعرض ضمن جهود الهيئة المصرية العامة للكتاب لنشر الثقافة وتشجيع القراءة وتوسيع نطاق وصول الإصدارات إلى الجمهور بمختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام القراء للاطلاع على إصدارات متنوعة، بما يعزز نشر الوعي الثقافي ويتيح الخدمات الثقافية لمختلف فئات المجتمع.