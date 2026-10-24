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استعدادا لموسم مارجرجس بالرزيقات.. الرعاية الصحية بالأقصر تبحث تأمين الزائرين طبيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا لموسم مارجرجس بالرزيقات.. الرعاية الصحية بالأقصر تبحث تأمين الزائرين طبيا

استعدادا لموسم مارجرجس بالرزيقات.. الرعاية الصحية بالأقصر تبحث تأمين الزائرين طبيا
استعدادا لموسم مارجرجس بالرزيقات.. الرعاية الصحية بالأقصر تبحث تأمين الزائرين طبيا
شمس يونس

بحث الدكتور أحمد صبري الملاح مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، سبل الاستعداد الطبي لموسم احتفالات دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات، وذلك خلال استقباله القمص توماس رئيس الدير، بحضور الدكتور محمد حسني نائب مدير الفرع، بمقر الهيئة.

وتناول اللقاء آليات التنسيق المشترك لتوفير التغطية الطبية اللازمة خلال موسم الاحتفالات السنوي، الذي يشهد توافد آلاف الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، بما يستدعي رفع درجة الجاهزية الطبية والاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة طوال فترة الاحتفالات.

وأكد الدكتور أحمد صبري الملاح حرص فرع الهيئة على تعزيز التعاون مع إدارة الدير، والتنسيق بشأن الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للزائرين، مع رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية المحيطة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية بكفاءة.

ويأتي اللقاء ضمن خطة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر للاستعداد المبكر للمناسبات الدينية والتجمعات الجماهيرية الكبرى، من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية، بما يضمن توفير خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين والزائرين.

الأقصر اخبار الأقصر الرعاية الصحية

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