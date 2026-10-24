بسبب لعب العيال.. القبض على المتهمين بالتعدي بالضرب على مسن في الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على مسن بالضرب وإحداث إصابته بالأقصر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الأقصر من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (بالمعاش - مقيم بدائرة المركز) ، بتضرره من سيدة وآخر لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته "بكدمات متفرقة" لخلافات بينهم حول الجيرة بسبب لهو الأطفال.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (ربة منزل ، طالب – مقيمين بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





