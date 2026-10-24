مصرع شاب قفز من الرابع هربا من تعدي أصدقائه عليه في النزهة

لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بعد تعدي أصدقائه عليه بالضرب في النزهة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شاب من الطابق الرابع بعقار بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته في الحال.

وبإخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء طه فودة، نائب المدير العام، لسرعة كشف ملابسات الحادث.

وأسفرت تحريات المقدم محمد البغدادي، رئيس مباحث النزهة، إلى أن المجني عليه قفز من الطابق الرابع بسبب قيام أصدقائه بالتعدي عليه بالضرب بسبب وجود خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة تمكن الرائد هشام عز العرب، معاون المباحث، من ضبط ٣ متهمين،

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم.