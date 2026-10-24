جامعة الأقصر تنظم ورشة العمل الدولية الأولى «العلوم المتقدمة والتكنولوجيا»

تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، تنظم كلية العلوم بالجامعة، بإشراف الدكتور محمد عباس، عميد الكلية، وبالتعاون مع أكاديمية العلوم السلوفاكية، ورشة العمل الدولية الأولى بعنوان "العلوم المتقدمة والتكنولوجيا"، يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، عبر الإنترنت، بمشاركة نخبة من الأساتذة ورؤساء الأقسام بأكاديمية العلوم السلوفاكية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب كلية العلوم بجامعة الأقصر.

وتُقام الورشة تحت رعاية رئيس الجامعة وعميد الكلية، والدكتور محمود عبد الصادق، نائب رئيس جامعة الأقصر الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة رقية العماري، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجوى حسين، رئيس قسم الكيمياء بالكلية.

وتستهدف الورشة التعريف بأحدث التطبيقات والتطورات التكنولوجية في مختلف فروع العلوم، من خلال محاضرات يقدمها أساتذة ورؤساء أقسام بأكاديمية العلوم السلوفاكية، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات العلمية، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات البحثية الحديثة، والتعريف بالأجهزة العلمية المتطورة المستخدمة في المجالات العلمية المختلفة.

كما تتضمن فعاليات الورشة استعراض المنح الدراسية المتاحة في التخصصات العلمية المختلفة، والتعريف بفرص الدراسة والبحث العلمي، وبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين كلية العلوم بجامعة الأقصر وأكاديمية العلوم السلوفاكية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب والباحثين للاستفادة من الخبرات الدولية.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة أعضاء هيئة التدريس من مختلف تخصصات كلية العلوم، إلى جانب عدد من الطلاب، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية في مجالات تخصصاتهم، والاستفادة من الخبرات البحثية الدولية.

ويتولى الدكتور أحمد إسماعيل، الباحث الزائر بأكاديمية العلوم السلوفاكية، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة الأقصر تنسيق الورشة ومقررها، في إطار دعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.