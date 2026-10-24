تموين الأقصر: استقرار إمدادات الوقود وتوافر أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة

أكد المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استقرار الحالة التموينية للمواد البترولية داخل المحافظة وتوافر أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالأوزان والأسعار المقررة في مختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن جميع المواد البترولية متوافرة بمحطات الوقود على مستوى المحافظة، مشيرا إلى استمرار متابعة الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات التموين لضمان انتظام الإمدادات ووصول المنتجات البترولية إلى المواطنين دون مخالفات.

في سياق متصل كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملاتها الرقابية للتصدي للمخالفات المتعلقة بالسلع المدعمة والمواد البترولية وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الحملات التموينية خلال الأسبوع الماضي عن تحرير 35 محضرا للمخالفين في هذا المجال ضمن جهود المديرية لإحكام الرقابة على تداول المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة.

وأكدت المديرية استمرار الحملات التفتيشية بمختلف أنحاء المحافظة لرصد أي مخالفات والتعامل معها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما دعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال قنوات تلقي الشكاوى الرسمية أو عبر خطوط الهواتف الخاصة بالمديرية ومسؤوليها لضمان سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بشأن تكثيف الرقابة التموينية وضمان توافر السلع والمواد البترولية وحماية حقوق المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.