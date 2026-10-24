قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جلسات منتدى مصر على مدار 6 أيام
أبرزها رولكس وهيرميس.. متاجر فرنسا تتحصن قبل موجة احتجاجات اليوم
وائل جمعة عن تجديد عقد محمد هاني : عرضنا لسه موجود "| خاص
الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم
الأهلي مش ماكينة ATM.. إعلامي ينتقد عموتة ويطالب بمحاسبة لاعبي الأهلي
هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن
بحضور الرئيس السيسي.. بدء الحفل الختامي لـ منتدى مصر 2026
بالأسماء..محافظ الشرقية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 53 قرية في 6مراكز
استقرار أسعار الذهب في الصاغة اليوم السبت.. كم يسجل عيار 21؟
1.2مليون يورو.. الأهلي يتحرك لضم أشرف عبادة في يناير بطلب من عموتة | خاص
أبو الدهب يطالب الزمالك بعرض ناصر منسي للبيع.. وأحمد سليمان يرد
السعودية تستعد لموسم الحج 1448 بتقنيات وخدمات ذكية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر: استقرار إمدادات الوقود وتوافر أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أكد المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استقرار الحالة التموينية للمواد البترولية داخل المحافظة وتوافر أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالأوزان والأسعار المقررة في مختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن جميع المواد البترولية متوافرة بمحطات الوقود على مستوى المحافظة، مشيرا إلى استمرار متابعة الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات التموين لضمان انتظام الإمدادات ووصول المنتجات البترولية إلى المواطنين دون مخالفات.

في سياق متصل كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملاتها الرقابية للتصدي للمخالفات المتعلقة بالسلع المدعمة والمواد البترولية وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الحملات التموينية خلال الأسبوع الماضي عن تحرير 35 محضرا للمخالفين في هذا المجال ضمن جهود المديرية لإحكام الرقابة على تداول المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة.

وأكدت المديرية استمرار الحملات التفتيشية بمختلف أنحاء المحافظة لرصد أي مخالفات والتعامل معها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما دعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال قنوات تلقي الشكاوى الرسمية أو عبر خطوط الهواتف الخاصة بالمديرية ومسؤوليها لضمان سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بشأن تكثيف الرقابة التموينية وضمان توافر السلع والمواد البترولية وحماية حقوق المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

الأقصر اخبار الأقصر تموين الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

جوهر نبيل

بعد ضربه لها بإنجلترا.. وزير الرياضة يوجه بوقف مدرب زينة فاروق لاعبة تنس الطاولة

مودي شلاطة

القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد