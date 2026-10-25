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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بأيادي الأطفال.. مبادرة ازرع فكرة تغرس 10 أشجار بمدرسة في الأقصر

زراعة 10 أشجار بمدرسة في الطود ضمن مبادرة «ازرع فكرة.. ازرع شجرة» بالأقصر
زراعة 10 أشجار بمدرسة في الطود ضمن مبادرة «ازرع فكرة.. ازرع شجرة» بالأقصر
شمس يونس

شهدت مدرسة نجع الشيخ أبو بكر الابتدائية بمركز الطود جنوب الأقصر، تنفيذ أنشطة بيئية وتوعوية ضمن مبادرة «ازرع فكرة.. ازرع شجرة»، التي تستهدف نشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين طلاب المدارس، حيث تضمنت الفعاليات ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية وترشيد الاستهلاك، وزراعة 10 أشجار بفناء المدرسة.

وتأتي الفعالية تحت رعاية محافظة الأقصر ومديرية التربية والتعليم، في إطار جهود تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على المساحات الخضراء، والتعرف على أهمية الأشجار في تحسين جودة البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.

وقال أبوالحسن عبدالستار، مؤسس المبادرة، إن الندوة تناولت مخاطر التغيرات المناخية وسبل حماية البيئة وأهمية ترشيد استهلاك الموارد، إلى جانب تعريف التلاميذ بالدور الذي تؤديه الأشجار في تحسين البيئة، مؤكدا أن مشاركة الطلاب في زراعة الأشجار تسهم في تحويل الوعي البيئي إلى سلوك عملي داخل المدارس والمجتمع.

ووجه مؤسس المبادرة الشكر إلى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، وأسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإدارة التنمية المستدامة بالمديرية بقيادة بربش بغدادي، والمهندس جبريل، مدير إدارة الحدائق والبساتين بالمحافظة، وعطيات أمين، مديرة مدرسة نجع الشيخ أبو بكر الابتدائية بالطود، تقديرا لدعمهم تنفيذ الفعالية.

من جانبه، أوضح أسامة أحمد فتح الله، المنسق العام للمبادرة، أن المرحلة الأولى تستهدف الوصول إلى 20 مدرسة بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، وزراعة نحو 200 شجرة ظل، بالتوازي مع تنظيم ندوات تثقيفية لتعريف الطلاب بقضايا التغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف أن اختيار مدارس المرحلة الثانية سيجري عقب الانتهاء من تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى، بما يتيح توسيع نطاق المبادرة وتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر الوعي البيئي بين طلاب مدارس الأقصر.

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