حماية المستهلك يتابع جودة مياه الشرب بالأقصر.. زيارة تفقدية لمعامل التحاليل

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وفدا من جهاز حماية المستهلك داخل معاملها، لمتابعة إجراءات فحص وتحليل عينات المياه والوقوف على مدى الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن سلامة المياه المقدمة للمواطنين.

وجرت الزيارة برئاسة المهندس فرج عثمان علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حيث ضم وفد جهاز حماية المستهلك كلا من الدكتور محمد مصلح، والدكتور محمد عاطف شرقاوي، والدكتور محمد سعيد، والدكتورة هداية محمد، والدكتورة روان مصطفى.

وشملت الجولة الاطلاع على نتائج تحاليل عينات المياه، ومراجعة آليات العمل داخل المعامل، والتعرف على خطوات الفحص والتحليل المتبعة، إلى جانب متابعة إجراءات التشغيل بمحطات مياه الشرب التابعة للشركة.

واستهدفت الزيارة الوقوف على دقة منظومة الرقابة والتحاليل ومدى مطابقة المياه للمواصفات القياسية، في إطار الحرص على حماية صحة المواطنين وضمان تقديم مياه شرب آمنة، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات المقدمة بمحافظة الأقصر.

وتأتي الزيارة في سياق التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز حماية المستهلك، لدعم الرقابة على جودة المياه وتطبيق اشتراطات السلامة، بما يسهم في استدامة الخدمة والحفاظ على صحة المواطنين.