اجتماع لمناقشة إجراءات حصر الأراضي الواقعة بمحور شمال الأقصر

عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات المتعلقة بمحور الشمال بطول 2 كم، المعروف باسم «محور الدكتور سمير فرج»، وذلك بحضور منسقي المنطقة الجنوبية، وممثلي المساحة العسكرية، ومديري التخطيط العمراني، ومدير مديرية المساحة، ومندوبي الأملاك والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن.

وتناول الاجتماع بحث آليات حصر الأراضي الواقعة بنطاق المحور، والتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم في دراسة أوضاع قطع الأراضي الواقعة داخل نطاق المحور ومعالجة مشكلات التراخيص الخاصة بها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية إنهاء إجراءات التراخيص والتصالح والتقنين والفرص الاستثمارية الواقعة في نطاق المحور.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على سرعة رفع وحصر جميع الأراضي الواقعة على المحور، بالتعاون مع مديرية المساحة، تمهيدًا لإرسال البيانات إلى إدارة المساحة العسكرية لدراستها، والتنسيق بشأن إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات التراخيص الخاصة بقطع الأراضي الواقعة داخل نطاق محور الشمال بطول 2 كم «محور الدكتور سمير فرج».