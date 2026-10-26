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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 240 زجاجة زيت تمويني داخل سوبر ماركت بأرمنت.. وتموين الأقصر تتحرك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تمكنت حملة رقابية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر من ضبط 240 زجاجة زيت تمويني داخل أحد محال السوبر ماركت بمركز أرمنت، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة من السلع المدعمة المخصصة للمواطنين، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمخالفات تداول السلع التموينية.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتعليمات قيادات الوزارة الرقابية، وبإشراف عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبمعاونة ضياء متولي، وكيل المديرية.

وقاد الحملة مدير إدارة تموين أرمنت، بمشاركة مفتشي الإدارة، حيث أسفرت عن ضبط 20 كرتونة زيت تمويني بإجمالي 240 زجاجة داخل السوبر ماركت، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول السلع المدعمة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 7 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة للبيع للجمهور.

وتواصل مديرية التموين بالأقصر حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو استغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

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