غزة والضفة الغربية تحت وطأة التصعيد.. مساعدات إنسانية تتدفق ومعاناة فلسطينية تتفاقم

في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تتشابك مشاهد المعاناة بين نقص الغذاء والدواء، واستهداف خيام النازحين، وتزايد المخاوف من اتساع دائرة التهجير في الضفة الغربية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها الإنسانية لإرسال قوافل الإغاثة المحمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة، تتواصل التقارير عن سقوط شهداء ومصابين جراء الغارات الإسرائيلية، بالتزامن مع تصعيد هجمات المستوطنين والإجراءات المفروضة على مدينة الخليل.

وبين تحديات إدخال المساعدات ومخاطر استهداف المدنيين وتهجير العائلات الفلسطينية، تتكشف أبعاد أزمة متفاقمة تضع الاحتياجات الإنسانية وسبل حماية المدنيين في صدارة المشهد، وسط تساؤلات حول مستقبل الأوضاع في غزة والضفة الغربية في ظل استمرار التصعيد.

أكثر من 3600 طن من المساعدات الغذائية والطبية تتجه من مصر إلى قطاع غزة

أفاد مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، بانطلاق قوافل مساعدات إنسانية من الأراضي المصرية باتجاه معبر كرم أبو سالم، محملة بأكثر من 3600 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية، تمهيدًا لإدخالها إلى سكان قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأوضح عبد الفتاح أن الشحنات تتضمن نحو 1500 طن من السلال الغذائية والدقيق، لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع النقص الحاد في الدقيق، مشيرًا إلى استمرار جهود المؤسسات المصرية في تجهيز المساعدات وإرسال الشاحنات يوميًا.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات وتحد من حجم الشحنات الواصلة إلى القطاع، لافتًا إلى توقف حركة عبور المسافرين والمصابين في ذلك اليوم، بعدما استقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 80 مصابًا فلسطينيًا في اليوم السابق، بالتزامن مع عودة أكثر من 80 مسافرًا فلسطينيًا إلى القطاع.

شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

أفاد يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحادث يأتي ضمن تصعيد متواصل شهدته المحافظة خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح أبو كويك أن ثلاثة فلسطينيين، بينهم فتاة، استشهدوا في وقت سابق جراء إطلاق النار والقصف بالطائرات المسيّرة، لافتًا إلى إصابة مواطنين قرب مجمع ناصر الطبي، وسط مخاوف من استهداف المدنيين في المناطق المحيطة به.

وأضاف أن مدينة غزة شهدت أيضًا استهداف خيام للنازحين وإحراق أخرى قرب مفترق الشجاعية، بالتزامن مع إجراءات لعزل المنطقة، ما أدى إلى تشريد نحو 200 عائلة وترك مئات السكان في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، وسط مخاطر استمرار الاستهداف المباشر.

باحث سياسي: مدينة الخليل تتعرض منذ فترة طويلة لهجمات متواصلة من المستوطنين

قال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، إن مدينة الخليل تتعرض لتصعيد متواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في ظل التركيز على توسيع الاستيطان داخل المحافظة، بما يشمل الاعتداءات على المواطنين والأحياء القديمة، خاصة في ظل وجود بؤرة استيطانية في قلب المدينة.

وأوضح العابد، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الإجراءات الإسرائيلية في الخليل، من إغلاق الطرق وتقييد حركة السكان وفرض الحصار، تشبه ما شهدته مخيمات شمال الضفة الغربية، مشيرًا إلى استمرار عمليات هدم المنازل وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي، إلى جانب تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وأضاف أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى تهجير أكثر من 300 عائلة فلسطينية، فضلًا عن هدم منشآت تجارية وإجبار أصحابها على مغادرتها، محذرًا من تداعيات الاعتقالات والتضييق على السكان، بالتزامن مع هجمات المستوطنين ومشاركتهم في هذه الإجراءات.