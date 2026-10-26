قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ردا على شائعات وفاته.. زعيم كوريا الشمالية يصافح فريقه الطبي بعد خروجه من المستشفى
الخارجية الصينية: نعارض تشويه ووصم وزير الحرب الأمريكي لـ معاهد كونفوشيوس
أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات
لماذا كرّم الله آدم بالعلم ورفض إبليس السجود له؟.. خالد الجندي يوضح
المستشار النمساوي: لسنا بمعزل عن التحولات الأمنية التي تشهدها أوروبا
«بزشكيان» لوفود السعودية وتركيا وباكستان: مستعدون لتعميق التعاون وحل الخلافات
مصر تطرح الحلول لأزمات المنطقة.. ماذا قال بدر عبد العاطي لـ جوتيريش في القاهرة؟
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
أخبار سارة للمدرسين.. 5 آلاف جنيه زيادة للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين
حماة الوطن: تفويض الرئيس لدعم السعودية رسالة حاسمة.. وموقف مصر ثابت في حماية الأمن القومي العربي
ماكرون ينتقد شبكات التواصل الاجتماعي: تسهم في خلق حالة من «الانبهار بالعنف»
فاينانشال تايمز: "إيرباص" تجري محادثات مع "بي إيه إي سيستمز" للمشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة والضفة الغربية تحت وطأة التصعيد.. مساعدات إنسانية تتدفق ومعاناة فلسطينية تتفاقم

غزة
غزة
محمود محسن

في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تتشابك مشاهد المعاناة بين نقص الغذاء والدواء، واستهداف خيام النازحين، وتزايد المخاوف من اتساع دائرة التهجير في الضفة الغربية. 

وفي الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها الإنسانية لإرسال قوافل الإغاثة المحمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة، تتواصل التقارير عن سقوط شهداء ومصابين جراء الغارات الإسرائيلية، بالتزامن مع تصعيد هجمات المستوطنين والإجراءات المفروضة على مدينة الخليل.

وبين تحديات إدخال المساعدات ومخاطر استهداف المدنيين وتهجير العائلات الفلسطينية، تتكشف أبعاد أزمة متفاقمة تضع الاحتياجات الإنسانية وسبل حماية المدنيين في صدارة المشهد، وسط تساؤلات حول مستقبل الأوضاع في غزة والضفة الغربية في ظل استمرار التصعيد.

أكثر من 3600 طن من المساعدات الغذائية والطبية تتجه من مصر إلى قطاع غزة

أفاد مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، بانطلاق قوافل مساعدات إنسانية من الأراضي المصرية باتجاه معبر كرم أبو سالم، محملة بأكثر من 3600 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية، تمهيدًا لإدخالها إلى سكان قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأوضح عبد الفتاح أن الشحنات تتضمن نحو 1500 طن من السلال الغذائية والدقيق، لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع النقص الحاد في الدقيق، مشيرًا إلى استمرار جهود المؤسسات المصرية في تجهيز المساعدات وإرسال الشاحنات يوميًا.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات وتحد من حجم الشحنات الواصلة إلى القطاع، لافتًا إلى توقف حركة عبور المسافرين والمصابين في ذلك اليوم، بعدما استقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 80 مصابًا فلسطينيًا في اليوم السابق، بالتزامن مع عودة أكثر من 80 مسافرًا فلسطينيًا إلى القطاع.

شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

أفاد يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحادث يأتي ضمن تصعيد متواصل شهدته المحافظة خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح أبو كويك أن ثلاثة فلسطينيين، بينهم فتاة، استشهدوا في وقت سابق جراء إطلاق النار والقصف بالطائرات المسيّرة، لافتًا إلى إصابة مواطنين قرب مجمع ناصر الطبي، وسط مخاوف من استهداف المدنيين في المناطق المحيطة به.

وأضاف أن مدينة غزة شهدت أيضًا استهداف خيام للنازحين وإحراق أخرى قرب مفترق الشجاعية، بالتزامن مع إجراءات لعزل المنطقة، ما أدى إلى تشريد نحو 200 عائلة وترك مئات السكان في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، وسط مخاطر استمرار الاستهداف المباشر.

باحث سياسي: مدينة الخليل تتعرض منذ فترة طويلة لهجمات متواصلة من المستوطنين

قال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، إن مدينة الخليل تتعرض لتصعيد متواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في ظل التركيز على توسيع الاستيطان داخل المحافظة، بما يشمل الاعتداءات على المواطنين والأحياء القديمة، خاصة في ظل وجود بؤرة استيطانية في قلب المدينة.

وأوضح العابد، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الإجراءات الإسرائيلية في الخليل، من إغلاق الطرق وتقييد حركة السكان وفرض الحصار، تشبه ما شهدته مخيمات شمال الضفة الغربية، مشيرًا إلى استمرار عمليات هدم المنازل وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي، إلى جانب تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وأضاف أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى تهجير أكثر من 300 عائلة فلسطينية، فضلًا عن هدم منشآت تجارية وإجبار أصحابها على مغادرتها، محذرًا من تداعيات الاعتقالات والتضييق على السكان، بالتزامن مع هجمات المستوطنين ومشاركتهم في هذه الإجراءات.

الأزمة الإنسانية قطاع غزة الاعتداءات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية التهجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يفتتح المرحلة الأولى من نادي «سيتي كلوب»

مجلس مدينة الصف

غدا.. المالية تعقد جلسة تشاور لإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالجيزة

رفع المخلفات

الجيزة.. رفع كفاءة النظافة بشوارع البراجيل

بالصور

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد