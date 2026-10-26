محافظ بني سويف يبحث حوكمة البرنامج السكاني ورفع كفاءة الكوادر المحلية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، في مستهل زيارتها للمحافظة التي تستمر يومين، لدعم حوكمة إدارة البرنامج السكاني ورفع كفاءة الكوادر ومنسقي وحدات السكان بالوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والجهات الشريكة، إلى جانب متطوعي مبادرة "ألف قائد سكاني" وطلاب وطالبات كلية الخدمة الاجتماعية.

ورحب محافظ بني سويف بالدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مؤكدًا أهمية تكامل جهود جميع الجهات المعنية في التعامل مع القضية السكانية، وربط الأنشطة والمبادرات المنفذة باحتياجات المواطنين الفعلية، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي والاستثمار في بناء الإنسان وتحسين الخصائص السكانية، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وقياس أثر الجهود المبذولة على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان على مستوى المحافظة.

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود وحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة في التعامل مع القضية السكانية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، والتي أسفرت عن تنفيذ 3,272 نشاطًا، استفاد منها 287,180 مستفيدًا ومستفيدة، من خلال 15 مبادرة رئيسية تندرج تحت 6 محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية للسكان.

وشملت الجهود محور الاستثمار في الثروة البشرية عبر 8 مبادرات، حققت 1,426 نشاطًا استفاد منها 92,298 مواطنًا، ومحور الرعاية الصحية وضمان الحقوق الإنجابية من خلال مبادرة "أسرتك أمانة"، التي حققت 595 نشاطًا استفاد منها 143,910 مستفيدين.

كما تضمنت محور تدعيم دور المرأة عبر مبادرتي "كوني مستعدة" و"بيئتك مسئوليتك"، بإجمالي 498 نشاطًا استفاد منها 19,028 مواطنًا.

وفي محور التعليم والتعلم، نُفذت أنشطة مبادرة "دعني أتعلم" بإجمالي 237 نشاطًا استفاد منها 9,720 مستفيدًا، فيما شهد محور الاتصال والإعلام تنفيذ مبادرتي "بالوعي نرتقي" و"تحدث معه" بإجمالي 481 نشاطًا استفاد منها 21,304 مستفيدين. كما تضمن محور حوكمة الملف السكاني تنفيذ مبادرة "بناء"، التي حققت 35 نشاطًا استفاد منها 920 مستفيدًا.

من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل أهمية التطوير المستمر لمؤشرات الأداء السكاني وآليات قياسها ومتابعتها، بما يواكب المتغيرات المتلاحقة في القضايا السكانية واحتياجات المجتمع، ويسهم في رفع كفاءة قياس الأداء وتقييم النتائج وتوجيه الجهود نحو تحقيق المستهدفات السكانية.

وأشارت إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء السكاني على المستوى العام وعلى مستوى محافظة بني سويف، مشيدة بجهود المحافظة في إدارة هذا الملف تحت إشراف السيد بلال حبش، نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان، وبرعاية اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بما يدعم تكامل الجهود بين الجهات المعنية.

ويضم فريق عمل وحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة، بقيادة محمد البحيري، مدير الوحدة، وعضوية نيرة نبيل، مسؤول التخطيط، وهاجر حسين، مسؤول التنسيق والمتابعة، ونهلة حمدي، مسؤول الإحصاء، وهبة الله مصطفى، مسؤول التدريب، وسلمى عبد القادر، مسؤول الإعلام، وندا فتحي، مسؤول الجامعات.