كلية الطب البشري بجامعة بني سويف تشارك في اليوم العلمي للتوعية بالصحة النفسية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين

شاركت كلية الطب البشري بجامعة بني سويف في فعاليات اليوم العلمي للصحة النفسية، الذي نظمه فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، تحت شعار «الصحة النفسية أساس السعادة والنجاح»، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك تحت إشراف تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبحضور الدكتور هاني حامد دسوقي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، والدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بالفرع، إلى جانب عدد كبير من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالفرع وطالبات المعهد الفني للتمريض.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن فاعليات اليوم العلمي تضمنت محاضرات متخصصة قدمها الدكتور هاني حامد دسوقي، أستاذ الطب النفسي وعميد الكلية، والدكتورة مروة صفوت، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب بالجامعة، حيث تناولت المحاضرات أهمية الصحة النفسية وتأثيرها في حياة الفرد والمجتمع، وسبل التعامل مع الضغوط النفسية، والتعرف على المؤشرات المبكرة للاضطرابات النفسية، وأهمية طلب المساعدة من المتخصصين، فضلًا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة والحد من الوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم التعاون بين الجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصحية في نشر الوعي النفسي، وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الصحي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



ومن جانبه، شدد الدكتور هاني حامد دسوقي، على أهمية تنظيم هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في نشر الثقافة النفسية السليمة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصحية، موضحًا أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأن زيادة الوعي المجتمعي تساعد على الحد من الوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية وتشجع الأفراد على طلب الدعم المتخصص في الوقت المناسب، بما يدعم توفير بيئة عمل صحية وإيجابية، ويسهم في إعداد كوادر أكثر وعيًا بطرق التعامل مع الضغوط النفسية واحتياجات المرضى. وأكدت استمرار تنفيذ الأنشطة العلمية والتوعوية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن تنظيم اليوم العلمي يأتي في إطار حرص الفرع على تطوير الأداء المهني ورفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية، بالتوازي مع تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للصحة العامة. وأشار إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية ينعكس إيجابيًا على قدرة الفرد على العمل والإنتاج والتفاعل مع المجتمع، مؤكدًا استمرار الفرع في تنفيذ البرامج العلمية والتوعوية التي تدعم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بالفرع، أن تنظيم اليوم العلمي يأتي ضمن خطة إدارة التدريب لتحديث المعارف وتعزيز مهارات مقدمي الخدمات الصحية والعاملين، مشيرة إلى أهمية دمج التوعية بالصحة النفسية ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية،