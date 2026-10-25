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أحدهم اختفى 3 أيام.. وفاة شخصين وإصابة 3 من أبناء بني سويف والفيوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أحدهم اختفى 3 أيام.. وفاة شخصين وإصابة 3 من أبناء بني سويف والفيوم

المتوفى
المتوفى
إسلام دياب

شهدت محافظة الفيوم واقعتين منفصلتين، الأولى تمثلت في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مروري، والثانية انتهت جهود البحث فيها عن مواطن متغيب منذ 3 أيام، بالعثور على جثمانه في مدينة 6 أكتوبر، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعتين.

تفاصيل حادث طريق دمشقين وهوارة عدلان

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون من أبناء قرية منشأة هديب التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف؛ إثر حادث مروري وقع على طريق دمشقين وهوارة عدلان بمحافظة الفيوم.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة و3 مصابين، وعلى الفور أُخطرت الأجهزة الأمنية، وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم إلى موقع الحادث؛ لفحص ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما انتقل مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل الجثمان إلى المشرحة، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه.

العثور على جثمان مواطن متغيب في 6 أكتوبر

الواقعة الثانية عُثر خلالها على جثمان المواطن رجب جابر عبد الحميد، أحد أبناء عزبة عبد العظيم التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، في مدينة 6 أكتوبر، بعد تغيبه لمدة 3 أيام في ظروف غامضة.

وكانت أسرة المتغيب وأهالي القرية قد كثفوا جهود البحث عنه خلال الأيام الماضية، ونشروا نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور عليه، في ظل حالة من القلق بشأن ظروف اختفائه.

وعقب الإبلاغ عن العثور على الجثمان، انتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما نُقل الجثمان إلى المستشفى، ووُضع تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وملابساتها، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ظروف اختفاء المواطن والعثور على جثمانه في مدينة 6 أكتوبر.

وتنتظر الجهات المختصة نتائج تقرير الطب الشرعي والتحريات الأمنية؛ للوقوف على أسباب الوفاة وكشف ملابسات الواقعة، فيما تستمر التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

الفيوم حادث مروري متغيب عن أهله وفيات إصابات

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