النيابة الإدارية تباشر تحقيقات عاجلة في واقعة انهيار عقار بحي شرق الإسكندرية

باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الأول بالإسكندرية، في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بشأن انهيار أحد العقارات الكائنة بنطاق حي شرق الإسكندرية، تحقيقات عاجلة في الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها وأسبابها.

وكلف المستشار وليد حسام الدين نجمي مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة، ضم كلًّا من الأستاذ عبد الله يونس رئيس النيابة، والأستاذ حسام الطوخي رئيس النيابة، والأستاذ محمود الصاوي وكيل النيابة، وذلك تحت إشراف المستشار طاهر عبد المقصود، بالانتقال إلى موقع الحادث اليوم الأربعاء الموافق ٢١ أكتوبر الجاري؛ لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على الحالة الراهنة للعقار وآثار الانهيار. وقد رافق الفريقَ مهندسو المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، وسكرتير عام حي شرق، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم بالحي.

وقد تبين من المعاينة انهيار العقار بالكامل، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات جراء الحادث.

كما تبين انتقال الأجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ومباشرتها أعمال الإنقاذ والتعامل مع تداعياته، بالتوازي مع تكثيف الجهود الميدانية لتأمين المنطقة. كما كشفت المعاينة عن تضرر عقارين مجاورين للعقار المنهار، وإخلاؤهما بالكامل من السكان؛ حفاظًا على سلامتهم ودرءًا للمخاطر المحتملة.

كما اطلعت النيابة على نموذج الحالة الإنشائية للعقار، وتبين أن نظامه الإنشائي يقوم على الحوائط الحاملة. واستمعت إلى أقوال كلٍّ من سكرتير عام حي شرق الإسكندرية ومدير التنظيم بالحي، فضلًا عن أحد قاطني العقار المنهار.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية بسرعة إعداد تقرير فني وافٍ بشأن الواقعة وأسبابها، وبيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، فضلًا عن موافاة النيابة بملف العقار المنهار من واقع السجلات الرسمية.

وجارٍ استكمال التحقيقات.