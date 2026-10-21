قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور وزير الطيران.. ضباط المراقبة الجوية يحتفلون باليوم العالمي| صور
إدارة كييف العسكرية: استمرار خطر الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية وقصف محطة وقود في دنيبروفسكي
البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع عزبة النخل والمرج | صور
أحمد موسى: وثائق أمريكية كشفت تخطيط واشنطن لإنشاء 33 سدا في إثيوبيا
أحمد موسى: العمليات الإرهابية في سيناء بدأت عام 2004
أحمد موسى: تطوير القدرات البحرية المصرية يتواصل.. وتصنيع 75% من مكونات القطع البحرية محليًا
هجوم بصواريخ باليستية على كييف.. انفجارات وأضرار تطال منشآت الطاقة
أحمد موسى يكشف تفاصيل متابعة بيانات الداخلية ومنظومة إدارة الأزمات.. ويتحدث عن أوضاع سيناء
إعلامي ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع القناة: لا بنلعب ولا بنكسب
وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد ليس دجلًا ولا شعوذة ومن خالف نعلمه برفق
محمود مسلم: الأمن القومي المصري والسعودي جناحا الأمن القومي العربي
مانشستر يونايتد يخسر برباعية من كومو في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة الإدارية تباشر تحقيقات عاجلة في واقعة انهيار عقار بحي شرق الإسكندرية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الأول بالإسكندرية، في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بشأن انهيار أحد العقارات الكائنة بنطاق حي شرق الإسكندرية، تحقيقات عاجلة في الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها وأسبابها.

وكلف المستشار وليد حسام الدين نجمي مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة، ضم كلًّا من الأستاذ عبد الله يونس رئيس النيابة، والأستاذ حسام الطوخي رئيس النيابة، والأستاذ محمود الصاوي وكيل النيابة، وذلك تحت إشراف المستشار طاهر عبد المقصود، بالانتقال إلى موقع الحادث  اليوم الأربعاء الموافق ٢١ أكتوبر الجاري؛ لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على الحالة الراهنة للعقار وآثار الانهيار. وقد رافق الفريقَ مهندسو المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، وسكرتير عام حي شرق، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم بالحي.

وقد تبين من المعاينة انهيار العقار بالكامل، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات جراء الحادث.

كما تبين انتقال الأجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ومباشرتها أعمال الإنقاذ والتعامل مع تداعياته، بالتوازي مع تكثيف الجهود الميدانية لتأمين المنطقة. كما كشفت المعاينة عن تضرر عقارين مجاورين للعقار المنهار، وإخلاؤهما بالكامل من السكان؛ حفاظًا على سلامتهم ودرءًا للمخاطر المحتملة.

كما اطلعت النيابة على نموذج الحالة الإنشائية للعقار، وتبين أن نظامه الإنشائي يقوم على الحوائط الحاملة. واستمعت إلى أقوال كلٍّ من سكرتير عام حي شرق الإسكندرية ومدير التنظيم بالحي، فضلًا عن أحد قاطني العقار المنهار.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية بسرعة إعداد تقرير فني وافٍ بشأن الواقعة وأسبابها، وبيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، فضلًا عن موافاة النيابة بملف العقار المنهار من واقع السجلات الرسمية.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

النيابة الإدارية انهيار عقار عقار الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

الدولار

بعد سلسلة ارتفاعات…انخفاض سعر الدولار في مصر

وائل جمعة

تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أحمد خالد

لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

حكم استخدام المرأة وسائل منع الحمل دون علم الزوج.. الإفتاء توضح

الأموال

أيهما أفضل عند الله.. الغِنى أم الفقر؟ دار الإفتاء تجيب

المرأة المسلمة

هل يجوز تحديد أيام الحيض بالفحوصات الطبية؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

كفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

أسعار بيجو 307 موديل 2007 المستعملة في مصر

بيجو 307
بيجو 307
بيجو 307

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

أرخص 5 سيارات صينية زيرو في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد