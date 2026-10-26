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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحويلها إلى طين.. محافظ بني سويف يوجه بعدم إزالة الأتربة من جانبي الطرق قبل الشتاء

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعاته الأسبوعية لمتابعة مستجدات عدد من الملفات الخدمية والإنتاجية، ومراجعة الموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة بشأنها، وذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة.

وفي ملف النظافة، وجه المحافظ بضرورة تغيير معايير تقييم مستوى النظافة بالطرق، بحيث لا يقتصر التقييم على رفع القمامة والمخلفات، وإنما يشمل أيضًا إزالة الأتربة المتراكمة على جانبي الطرق الرئيسية والفرعية، مشيرًا إلى أن ترك هذه الأتربة دون إزالة سيؤدي مع سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء إلى تحولها إلى طين، بما يؤثر على نظافة الطرق وحركة المواطنين والمركبات.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي مشروع النظافة بتكثيف أعمال إزالة الأتربة من جانبي الطرق، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، مع متابعة مستوى التنفيذ ميدانيًا، بما يضمن الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين المظهر العام والاستعداد لفصل الشتاء.

كما تابع المحافظ الموقف المالي والتشغيلي لمشروع النظافة، والإجراءات الخاصة بحصر الإيرادات والمصروفات وتقييم الأداء، إلى جانب مراجعة مستوى الخدمات المقدمة في إطار التعاقدات المبرمة بين المشروع والجهات الأخرى، بما يضمن كفاءة التشغيل والالتزام بمستويات الخدمة المطلوبة.

وفيما يتعلق بمشروعات الدواجن، ناقش المحافظ الموقف المالي والتشغيلي، ومتابعة الإيرادات والمصروفات في ضوء التغيرات في أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف التشغيل، بما يساعد على تقييم الأداء وتحديد الاحتياجات وتحسين إدارة الموارد المتاحة.

كما تناولت الاجتماعات عددًا من الملفات المتعلقة بالممشى السياحي بكورنيش النيل، حيث جرت مناقشة الموقف الحالي وبحث الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما تم خلال الاجتماعات مناقشة ملف سكن الإيواء، ومتابعة المستجدات والإجراءات المتعلقة به.

وأكد المحافظ أهمية استمرار المتابعة الدورية لهذه الملفات، ومراجعة الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات، والعمل على تذليل العقبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن كل ملف.

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