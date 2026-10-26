برلماني: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي.. وأمن الخليج من أمننا القومي

أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، للدفاع عن أراضيها؛ تعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضايا العربية، وتؤكد حرص الدولة المصرية على دعم الأشقاء والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

تفويض البرلمان للرئيس السيسي لدعم السعودية

وقال حمزة إن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري والعربي، مشددًا على أن ما يجمع مصر وأشقائها من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية ومصير مشترك يفرض تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التفويض البرلماني يعكس تكامل مؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي، ويؤكد أن الموقف المصري تجاه الأشقاء العرب يستند إلى ثوابت راسخة، في مقدمتها احترام سيادة الدول، ورفض الاعتداء على أراضيها، والعمل على حماية استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.

وأوضح حمزة أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية، وتستند إلى تاريخ طويل من التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات والأزمات، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف العربي وتوحيد الرؤى لمواجهة المخاطر المتصاعدة، والحفاظ على مقدرات الدول والشعوب العربية.

دعم السعودية

وشدد النائب محمد حمزة على أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع تطورات المنطقة انطلاقًا من رؤية استراتيجية توازن بين دعم الأشقاء والحفاظ على الأمن القومي، مؤكدًا أن مساندة المملكة العربية السعودية تأتي في إطار المسؤولية العربية المشتركة، وأن أمن الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها.

وأشار إلى أن مواجهة التحديات الراهنة لا تقتصر على المواقف السياسية، وإنما تتطلب استمرار التنسيق الدبلوماسي وتكثيف التشاور بين الدول العربية، بما يسهم في احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق الصراعات، مع التمسك بحق الدول في حماية أمنها وسيادتها وفقًا للقواعد والأطر القانونية المنظمة.

واختتم النائب محمد حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل حريصة على دعم أمن واستقرار الدول العربية، وأن التضامن العربي وتكامل المواقف يمثلان ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن وحدة الصف العربي تظل ركيزة أساسية لحماية استقرار المنطقة وصون مصالح شعوبها.