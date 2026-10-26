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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية رسالة واضحة بأن أمن الأشقاء خط أحمر

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد
عبد الرحمن سرحان

أشاد عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بموقف الدولة المصرية الداعم للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن تفويض مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة يجسد إدراكًا واضحًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وحرصًا على حماية الأمن القومي المصري والعربي.

تفويض مجلس النواب لدعم السعودية 

وأكد رشاد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن التنسيق والتعاون بين البلدين يعكسان عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الشعبين، وضرورة توحيد الجهود في مواجهة أي تهديدات تستهدف سيادة الدول العربية أو سلامة أراضيها.

وأضاف أن الموقف المصري يجسد نهجًا مسؤولًا يقوم على دعم الأشقاء وحماية الاستقرار، مع الالتزام بمبادئ احترام سيادة الدول والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، لافتًا إلى أن قوة الموقف العربي ترتبط بقدرة دوله على التنسيق والتضامن وتغليب الحلول التي تحافظ على أمن الشعوب ومقدراتها.

أمن المملكة من أمن مصر

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا أكبر من التماسك العربي والتنسيق بين الدول الشقيقة، مؤكدًا أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دورها في دعم أمن المنطقة واستقرارها، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية وثوابتها الراسخة في الدفاع عن الأمن القومي العربي.

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