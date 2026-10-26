أحمد حسن: الزمالك يعلن رحيل حسن موسى عن منصب المدير التنفيذي خلال ساعات

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تطورات جديدة داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي يستعد للإعلان عن رحيل حسن موسى المدير التنفيذي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك سيعلن خلال ساعات رحيل حسن موسى من منصب المدير التنفيذي”.

وكان الإعلامي عبد الناصر زيدان، قد كشف عن انتهاء عقد حسن موسى، المدير التنفيذي للزمالك مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى وجود انقسام داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء بشأن استمراره في منصبه خلال الفترة المقبلة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "عقد حسن موسى مع الزمالك انتهى، وهناك انقسام داخل مجلس الإدارة حول استمراره من عدمه".

وأضاف: "هناك تحقيقات داخل النادي بشأن بعض الأمور الخاصة بالخردة والبلايستيشن".

وتابع: "محمد طارق وبعض أعضاء مجلس الإدارة يرغبون في إجراء تغيير، بينما يتمسك هشام نصر وبعض الأعضاء باستمرار حسن موسى في منصبه".