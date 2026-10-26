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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود شوقي يكشف تفاصيل تأهل السكة الحديد لمواجهة الأهلي في كأس مصر

محمود شوقى
محمود شوقى
نورهان عادل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تأهل فريق السكة الحديد لمواجهة النادي الأهلي في بطولة كأس مصر، وذلك بعد تخطيه عقبة فريق النصر.

وكتب محمود شوقي ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«السكة الحديد يتأهل لمواجهة الأهلي في كأس مصر بعد تخطي النصر».

جاء هذا التأهل عقب الفوز المهم الذي حققه فريق السكة الحديد بقيادة المدرب محمد حليم على حساب نظيره فريق النصر ومن المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة بين السكة الحديد والأهلي يوم السبت الموافق 7 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

من جانب، آخر حسم النادي الأهلي، تأهله رسميًا إلى مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، بعد فوزه الكبير على ضيفه كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0 في إياب دور الـ32.

محمود شوقي السكة الحديد الأهلي فيسبوك

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