أحمد موسى: معارضة شديدة لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات بساعات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك معارضة شديدة لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات بساعات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "ترامب قال للشعب الإسرائيلي انتخبوا نتنياهو عشان نكمل مع بعض ما بدأنا، وطبعا مفيش أي حد إسرائيلي كويس، كلهم زي بعض، ودعم ترامب لنتنياهو بشرة خير لسقوط نتنياهو في الانتخابات".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى شن حرب على إيران من أجل الاستمرار في الحكم، ودعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له قد يكون مؤشرا على تراجع فرصه في الانتخابات.