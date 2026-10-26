أحمد موسى: جوتيريش زار المتحف المصري الكبير.. وانبهر بقناع توت عنخ أمون وحضارة مصر العريقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة زار المتحف المصري الكبير وتحدث كثيرا عن الحضارة المصرية.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جوتيريش شاهد القناع الذهبي للملك توت عنخ امون وشاهد حجم الاعجاز المتواجد في المتحف المصري الكبير ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" جوتيريش تحدث عن تاريخ مصر وحضارتها بمنتهى القوة واكد جوتيريش انبهاره بحضارة مصر العريقة".



وسلط أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على الدور الدبلوماسي الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية في ظل تصاعد الانقسامات وتزايد التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وقال جوتيريش، في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، تعليقًا على زيارته إلى مصر: «لقد عدتُ إلى مصر مرارًا وتكرارًا؛ ففي الأوقات التي واجهت فيها هذه المنطقة، بل العالم بأسره، لحظات عصيبة، ظلت مصر دائمًا ركيزة للعمل متعدد الأطراف، وسعت باستمرار إلى إفساح المجال للدبلوماسية».