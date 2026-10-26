رولاني موكوينا يكتب التاريخ مع بيراميدز ويحقق انطلاقة مثالية

يواصل الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، انطلاقته الاستثنائية مع الفريق السماوي، بعدما حقق سلسلة من النتائج المميزة وضعته في صدارة المشهد، مسجلًا أرقامًا قياسية في تاريخ النادي.

نجح موكوينا في تحقيق الفوز خلال أول 12 مباراة له مع بيراميدز، ليحقق العلامة الكاملة بـ12 انتصارًا متتاليًا، في بداية مثالية تعكس قوة الفريق تحت قيادته.

موكوينا يتجاوز أرقام مدربي بيراميدز

وتمكن المدرب الجنوب إفريقي من تجاوز رقم الراحل إيهاب جلال، الذي حقق الفوز في أول 4 مباريات له في الدوري المصري مع بيراميدز، بعدما وصل موكوينا إلى 7 انتصارات، وفقًا للأرقام الواردة.

كما تخطى موكوينا الرقم المسجل باسم حسام حسن والأرجنتيني رامون دياز، بعدما رفع سلسلة مباريات بيراميدز المتتالية دون هزيمة إلى 12 مباراة، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 11 مباراة.

32 هدفًا و6 أهداف في شباك بيراميدز

وعلى الصعيد الهجومي، سجل بيراميدز 32 هدفًا خلال 12 مباراة تحت قيادة موكوينا، بمعدل تهديفي مميز يعكس الفاعلية الهجومية للفريق.

في المقابل، استقبلت شباك الفريق 6 أهداف فقط خلال الفترة نفسها، ليجمع بيراميدز بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية.

وبهذه النتائج، يضع رولاني موكوينا بصمته بقوة مع بيراميدز، بعدما قاد الفريق إلى بداية مثالية، محققًا 12 انتصارًا في أول 12 مباراة، في انتظار مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة.